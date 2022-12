António Costa garante que fica como primeiro-ministro até outubro de 2026 e só então verá o que vai fazer a seguir.

Em entrevista a Francisco Pinto Balsemão, no podcast "Deixar o mundo melhor", que assinala os 50 anos do Expresso, o chefe do Governo assegura estar "muito satisfeito e realizado" com a missão para que foi reeleito há nove meses.

O episódio do podcast, gravado há uma semana, ainda antes das últimas polémicas, já está disponível para ouvir na íntegra.