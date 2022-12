As urgências que vão encerrar na passagem de ano

Cinco urgências de obstetrícia e blocos de parto vão encerrar na passagem de ano. Três maternidades na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo e a outra localiza-se no Algarve. Os encerramentos vão acontecer entre as 08:00 do dia 30 de dezembro até às 08:00 do dia 2 de janeiro.

Os blocos de parto dos hospitais de Caldas da Rainha, Loures, Barreiro, Beja e Portimão vão estar encerrados entre as 08:00 do dia 30 de dezembro e as 08:00 do dia 2 de janeiro.

De portas fechadas na passagem de ano estarão o Centro Hospitalar do Oeste, as urgências de ginecologia e obstetrícia do Beatriz Ângelo, em Loures, e o mesmo acontecerá no Hospital do Montijo, no Hospital de Beja e no Hospital de Faro.

As maternidades identificadas terão apenas um médico obstetra a dar apoio ao internamento. As grávidas terão, por isso, de recorrer a outros hospitais mais próximos e o INEM terá de reencaminhar as utentes para outras maternidades.

Na passagem de ano estarão 33 blocos de parto a funcionar sem interrupções.