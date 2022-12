Barragens portuguesas atingem 80% da capacidade de armazenamento

As barragens estão, em média, a 80% da capacidade. O Litoral Alentejano e o Algarve são as exceções com a água ainda em níveis preocupantes.

De outubro para cá choveu o suficiente para que as barragens passassem de um armazenamento médio de 58% para mais de 80%. Mas apesar da diferença considerável, nem todos os problemas estão resolvidos.

Na bacia do Sado, no Litoral Alentejano e no Algarve ainda há pelo menos três barragens com o nível de água abaixo dos 20%, considerado preocupante.

Já no resto do país há mais água armazenada e sete barragens, das 71 monitorizadas, estão já na capacidade máxima.

É o caso do Alqueva que, devido às chuvas de dezembro, viu o nível da água subir mais de quatro metros e meio. Os recentes dias de muita precipitação já permitiram recuperar os recursos hídricos retirados ao longo de 2022 e acumular ainda mais.

Mesmo que não chovesse mais, neste momento, há água para pelo menos os próximos três anos.