Governo aumenta valor pago aos estabelecimentos de educação especial

O Ministério da Educação e a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) assinaram esta quinta-feira um acordo para atualizar em 27% os valores do financiamento por aluno a atribuir aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo de educação especial.

Com esta atualização, o Estado vai passar a pagar 651,26 euros (em vez dos atuais 511,89 euros) por cada criança, garantindo assim que “os alunos tenham os apoios necessários no acesso às aprendizagens”.

Num comunicado enviado às redações, o ministério revela ainda que “este acordo permite de igual forma o aumento do montante pago por subsídio de transporte, 75,85€ para a Zona periférica, 48,14€ para o 1.º escalão, 59,27€ para o 2.º escalão, 76,80€ para o 3.º escalão e 94,57€ para o 4.º escalão, bem como o aumento do subsídio de alimentação, 100,30€ por aluno por mês”.

O acordo agora assinado estabelece os valores a serem considerados em portaria que substitua a atualmente em vigor.