Morreu Mário Pereira Gonçalves antigo presidente da AHRESP e sócio da Versailles

O autarca lembrou que Mário Pereira Gonçalves, sócio de diversos estabelecimentos na área da restauração e durante quase quatro décadas presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), foi homenageado pela Câmara de Lisboa em outubro, com a atribuição da Medalha de Mérito Comercial, decisão aprovada, por unanimidade, pelo executivo camarário três meses antes.

"Com dedicação, esforço e espírito empreendedor acaba por tornar-se num empresário de sucesso, com múltiplas iniciativas de âmbito comercial, sobretudo na área da restauração, sempre em Lisboa", destacou a Câmara Municipal, numa nota publicada no site do município.