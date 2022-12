Passagem de ano nos Açores: restaurantes com reservas esgotadas

Na ilha de São Miguel, nos Açores, os restaurantes estão esgotados e os hotéis estão a cerca de 80%.

Um hotel rodeado de natureza e história as reservas estão quase esgotadas. Para a entrada no Ano Novo são várias as propostas nos produtos regionais e típicos da estação.

Os hotéis em São Miguel estão quase cheios e os restaurantes não têm mãos a medir para noite de passagem de ano.

Em Vila Franca do Campo, o Mercado da Vila vai servir iguarias dos quatro chefes do restaurante.

Para além da comida, a restauração açoriana aposta também na animação.

No Açores está praticamente tudo pronto para receber 2023 que deverá chegar sem chuva na viragem do ano.