Serviços públicos lideram queixas em 2022, com IMT a destacar-se

O Portal da Queixa recebeu este ano mais de 13 mil reclamações dirigidas aos serviços públicos. Uma subida de 41% comparando com 2019, ano pré-pandemia. No topo da lista com pior desempenho está o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), onde trocar de carta de condução pode demorar mais de um ano.

Entre 1 de janeiro e 27 de dezembro de 2022 o Portal da Queixa recebeu mais de 13.400 queixas contra os serviços públicos.

Com o pior desempenho está o IMT com quase cinco mil queixas. Deste total, 3.035 reclamações estão relacionadas com o tempo de espera para a troca de carta de condução estrangeira que, em alguns casos, chegou a ser de cerca de um ano.

Ao Portal da Queixa contra a Segurança Social chegaram 967 reclamações. Os portugueses queixaram-se sobretudo do mau atendimento, falta de respostas e ainda problemas relacionados com o Abono de Família.

A seguir surge o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com 912 queixas.

Os problemas com a renovação do título de residência e as dificuldades no atendimento telefónico para agendamento coloca o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em 4º lugar da tabela com 905 queixas.

Segue-se a Autoridade Tributária com 783 reclamações, muitas relativas aos problemas com o IBAN aquando do apoio extraordinário do Estado pago em outubro.