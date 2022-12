Túnel em Moscavide condicionado ao trânsito após colapso de coletor

O túnel da Praça José Queirós, em Moscavide, está condicionado ao trânsito devido ao colapso lateral de um coletor que aconteceu esta quinta-feira Avenida Infante D. Henriques. A informação é avançada pela Câmara Municipal de Lisboa.

“Na sequência do colapso lateral de um coletor que ocorreu hoje [quinta-feira] na Avenida Infante D. Henrique, o mesmo foi inspecionado, tendo-se procedido ao corte do trânsito no local, nas duas vias provenientes do túnel da Praça José Queirós (sentido norte-sul), para proteger a circulação viária”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Por essa razão, “o trânsito está a ser desviado para as duas vias que seguem no sentido da Avenida de Berlim”. A Câmara de Lisboa apela ainda aos condutores que evitem a circulação na zona para “atenuar os constrangimentos do trânsito”.