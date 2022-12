Cinco blocos de partos estão fechados até segunda-feira

Por causa da falta de profissionais de saúde, mantém-se neste fim de ano o fecho alternado urgências de obstetrícia. Os blocos de parto das Caldas da Rainha, Loures, Barreiro, Beja e Portimão vão estar fechados. As grávidas serão encaminhadas para outros hospitais.

Desde as 8h00 desta sexta-feira que os blocos de parto das Caldas da Rainha, Loures, Barreiro e Beja estão encerrados e só vão abrir às 8h00 do dia 2 de janeiro. É também nessa altura que reabre o bloco do hospital de Portimão, fechado desde as 21h00 de dia 27.

Nestas maternidades os obstetras vão estar a dar apoio ao internamento. Como o fecho é programado, o INEM já tem identificadas as urgências de obstetrícia para onde irá reencaminhar as utentes.

A falta de obstetras e pediatras, problema há muito identificado no Serviço Nacional de Saúde, levou a nova direção executiva do SNS a criar um esquema rotativo de fecho de urgências nos fins de semana das festas de natal e ano novo.

Nesta segunda fase do plano, a que foi dado o nome “Nascer em segurança no SNS”, está um reforço do trabalho em rede entre hospitais e centros de saúde.

33 maternidades vão estar a funcionar em pleno, 13 no norte, 7 no centro, 10 em Lisboa e vale do Tejo, 2 no Alentejo e 1 no Algarve.

À semelhança do que aconteceu no fim de semana de natal, 221 centros de saúde estão abertos sábado e 180 no domingo.

Em entrevista à SIC, o ministro da Saúde admitiu que este esquema rotativo de urgências vai ser mantido nos fins de semana do primeiro trimestre de 2023.

No período de natal, em que fecharam mais maternidades do que as que encerram no ano novo, nasceram 366 bebés no SNS.