Matosinhos promove programa de apoio a crianças com deficiência

O Matosinhos Inclusivo é um programa de atividades para crianças com deficiência física e intelectual durante as férias escolares. É uma iniciativa da autarquia que vai ao encontro da necessidade dos pais.

No total, este programa acolhe 43 crianças durante as férias de Natal, da Páscoa e de verão. Na escola que a SIC foi conhecer, 13 crianças contam com o apoio de duas professoras e quatro assistentes operacionais.

A lista de atividades promovidas pelos profissionais é extensa mas destacam-se as experiências, atividades de culinária, expressão plástica, expressão dramática, sessões de cinema e atividades de musicais.

O Matosinhos Inclusivo foi criado com o intuito de auxiliar as famílias destas crianças que, muitas vezes, não estão “preparadas para as receber”, revela Maria Manuel Queirós, coordenadora de Educação Especial.

“Chegar a todos” é uma das dificuldades apontadas por Ana Sousa, professora destas crianças, que acrescenta que todos “têm as suas especificidades”.

Os pais ficam assim mais descansados durante as pausas escolares.

"É bastante complicado porque nós pais somos profissionais, trabalhamos todos os dias, tipicamente das nove às seis e então temos que ter um ponto que, não só fique com as crianças, como também consiga dar algum acompanhamento e fazer atividades com os miúdos", diz Ricardo Azevedo, pai de uma destas crianças.

O programa existe há cinco anos e funciona em quatro sedes de agrupamento do concelho.