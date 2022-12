Um morto em Soure devido a acidente com motocultivadora

Um acidente com uma motocultivadora em Figueiró do Campo, no concelho de Soure (distrito de Coimbra), provocou hoje a morte de um homem de cerca de 80 anos, afirmou fonte da corporação de bombeiros locais.

O homem com cerca de 80 anos trabalhava num terreno agrícola, quando teve um acidente com uma motocultivadora com atrelado, tendo sido encontrado debaixo da máquina, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Soure.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o alerta foi dado às 10:13, tendo o óbito sido confirmado no local.

No terreno, estiveram operacionais dos Bombeiros de Soure, GNR e INEM.