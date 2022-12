Madeira cumpre tradição de celebrar o ano velho a 30 de dezembro

Na Madeira cumpriu-se a tradição de festejar o ano velho a 30 de dezembro, em jantares de gala nos hotéis. A festa fez-se com os amigos, a passagem de ano será em família.

Os madeirenses vestiram-se a rigor, assim como manda a lei e dita a tradição de celebrar um dia antes da passagem de ano. Festas houve muitas, algumas temáticas, mas todas como o mesmo objetivo.

É um costume regional não misturar as festas de os amigos com os convívios familiares. E isto de sair a 30 de dezembro é um hábito com décadas.

Certo é que quem quiser tem muito por onde escolher, todos os anos há várias propostas, mas é preciso comprar entradas com antecedência. Os madeirenses apreciam sempre uma boa festa.

É também uma forma de celebrar longe da grande agitação da noite da passagem de ano, quando estão na rua milhares de pessoas.

A celebração em fato de gala é a 30, mas, na Madeira, ninguém perde o fogo de artifício a 31 de Dezembro. O brinde ao ano novo, esse, será feito em casa, com a família.