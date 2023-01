A Madeira entrou em 2023 com oito minutos de fogo de artifício. Até o bom tempo ajudou a celebrar. Não faltaram desejos de saúde e paz.

No Algarve, em Albufeira houve concerto de Rui Veloso, fogo de artificio e até paraquedistas. Dezenas de milhares de pessoas juntaram-se na praia dos pescadores. Foi provavelmente a passagem de ano mais concorrida do país, com a temperatura quase primaveril a ajudar.