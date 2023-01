Mensagem de Marcelo: PCP, Bloco e Chega queriam mais, PS está "em convergência" com Presidente

PCP, Bloco de Esquerda e Chega consideram que a mensagem do Presidente da República poderia ter ido mais longe. O PS diz que está em convergência com Marcelo Rebelo de Sousa e garante que tem condições de estabilidade política.

"Existe uma convergência plena entre a mensagem do senhor Presidente da República e leitura política do PS. O senhor Presidente da República dirigiu uma mensagem aos portugueses profundamente realista e o PS reúne todas as condições para assegurar a estabilidade política no nosso país”, afirma João Torres, pelo PS.

Por outro lado, André Ventura diz entender que Marcelo “não quer ser fator de instabilidade”, mas considera que a mensagem ficou aquém do que era exigidos ao Chefe de Estado.

“É certo que Marcelo quer um país a crescer, é certo que não quer ser fator de instabilidade e é certo que diz – e bem – que vai estar atento. Mas nesta particular mensagem de ano novo, com os portugueses a sentirem o governo em desagregação e tanta corrupção a vir ao de cima, em todos os setores da sociedade, exigia-se um Presidente que desse o alerta vermelho ao governo, um alerta de que estes estado de coisas não pode continuar”, disse o líder do Chega.

Os comunistas defendem que o que os portugueses “esperariam ouvir do Presidente era a afirmação do seu papel em fazer cumprir a Constituição e os direitos que nela estão consagrados”. Jorge Cordeiro acrescenta que o PCP registou o “objetivo de defender um ano melhor e não perder 2023”, mas afirma que tal só se consegue “com outras opções políticas.

O Bloco de Esquerda foca-se no expressão “estabilidade” que, segundo José Gusmão, foi usada por Marcelo para resumir “algumas preocupações”. Sublinha que desde as eleições, o Governo deu ao país “um período sem precedentes de turbulência”.

“Com efeito, um dos aspetos mais visíveis deste ano que decorreu é que a maioria absoluta do PS, que o PS exigiu precisamente em nome da estabilidade deu-nos um período sem precedentes do ponto de vista da turbulência, da multiplicação de casos de transparência, da instabilidade no próprio Executivo”, disse o bloquista em resposta à mensagem de Ano Novo de Marcelo.

O PSD diz que a crise política resulta das “barafundas” do Governo. Miguel Albuquerque fala num corpo político em decomposição.

“O que se exige é que o Governo saia da bolha em que está atolado, olhe para o Portugal real e para os problemas dos portugueses, resolva as suas disfuncionalidades e começa a governar”, disse o líder madeirense.

A Iniciativa Liberal admitiu rever-se na mensagem de Ano Novo do Presidente da República, mas criticou Marcelo Rebelo de Sousa por ser pouco exigente com o Governo num momento de instabilidade governativa. Rodrigo Saraiva, líder parlamentar, afirmou que, "infelizmente", o Presidente põe "todo o ónus da estabilidade no Governo, o que demonstra que deveria ele próprio ser mais criterioso e mais exigente" com o Executivo num momento de crise política, após a demissão de três governantes em poucos dias.

O deputado único do Livre, Rui Tavares, concordou com a ideia defendida pelo Presidente da República de que "2023 é decisivo", alertando que "Portugal tem 10 anos para se reinventar". Em declarações transmitidas pela RTP3, Rui Tavares defendeu que a mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa foi "muito clara" e que o Presidente da República “tem razão”.

"Se me permitem ser mais enfático ainda, Portugal tem 10 anos para se reinventar e é bom que o Presidente da República, os políticos em geral, os comentadores toquem a rebate porque toda a sociedade tem que se consciencializar que estando a Europa em mudança, em transformação acelerada e estando a democracia sob riscos acrescidos em vários países, mas também em Portugal, caso a política falhe em dar respostas ao país, nós falharemos esta janela muito curta para o país se reinventar", alertou.

O PAN espera que, no novo ano, o primeiro-ministro "esteja disponível a voltar à Assembleia da República com mais regularidade" e que o Presidente da República "se mantenha vigilante" tendo em vista a manutenção da estabilidade.