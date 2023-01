Paz na Ucrânia, descida da inflação e menos pobreza em Portugal, são os desejos de Marcelo para 2023

Marcelo Rebelo de Sousa afasta a possibilidade de dissolver o Parlamento. Esta é uma das certezas que sustentará a mensagem ao país do Chefe de Estado. A mensagem de Ano Novo é divulgada hoje, mesmo estando no Brasil.



Por cá, e normalmente em direto, a água fria do mar revigora Marcelo Rebelo de Sousa a cada primeiro de janeiro, no sábado, despediu-se, do ano velho com um banho quente nas águas do Lago Paranoá, em Brasília..

Com ele mergulhou também o segurança sob a supervisão do Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Federal, um momento que as redes sociais já replicam.

Mesmo estando no Brasil para a tomada de posse de Lula da Silva, o Presidente da República dirige-se este domingo aos portugueses na habitual mensagem de Ano Novo.

Daqui a algumas horas, Marcelo Rebelo de Sousa na antevisão e desejos para 2023 não escapará à análise das últimas polémicas que envolvem alguns membros do governo.

Antes de sair do país, o Chefe de Estado destapou alguns alinhavos do discurso deste 1 de janeiro avisando que, apesar do pedido de partidos de direita, não vai antecipar eleições porque o momento não é oportuno, explicando que essa é uma arma que o Presidente da República não pode usar amiúde, até porque estagnaria o país durante alguns meses.

Já em solo brasileiro, Marcelo Rebelo de Sousa apontou o caminho para o futuro, sublinhando as oportunidades que uma tomada de posse presidencial propicia como a reunião de vários Chefes de Estados e governantes do mundo, encontros que podem gerar negociações, conversações, troca de apoios, aludindo à guerra na Ucrânia.

Na residência oficial do embaixador de Portugal em Brasília, onde o Presidente da República passou a meia noite que virou o calendário, confessou que 2022 não deixa saudades e expressou os maiores desejos para 2023.

São eles: Paz na Ucrânia, descida da inflação e menos desigualdades e pobreza em Portugal.