Dois meses depois, piscinas municipais de Albergaria-a-Velha reabrem

Reabriram esta segunda-feira ao público as piscinas municipais de Albergaria-a-Velha. Estiveram encerradas durante dois meses, por causa do aumento da despesa com a energia. A autarquia conseguiu renegociar o contrato de gás e vai instalar bombas de calor nos próximos meses.

Albergaria-a-Velha, com 25 mil habitantes, tem três piscinas municipais que encerraram todas no fim de outubro, quando terminava o contrato da autarquia com uma empresa fornecedora de gás.

“Quando tínhamos um consumo anual de gás para manutenção das piscinas de cerca de 150 mil euros/ano, a valores de janeiro de 2023 passaríamos para 1,2 milhões de euros/ano, portanto era uma questão de bom senso”, revela Delfim Bismarck, presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha.

Esta alteração significava passar de uma despesa de 12 mil euros por mês, para 100 mil euros mensais em gás, só para aquecimento da água. Assim, as piscinas de Albergaria-a-Velha, São João de Loure e da Branca foram obrigadas a encerrar portas.

Fizeram-se algumas obras para evitar desperdícios de energia e, entretanto, o contrato do gás também foi renegociado. Dois dos complexos desportivos já reabriram nesta segunda-feira.

“Renovámos o contrato de gás a um valor mais aceitável, um contrato de tempo mais curto. Não chega sequer a metade, estamos abaixo do meio milhão de euros nas três piscinas”, diz o autarca.

Nos próximos meses a autarquia vai instalar bombas de calor nos três equipamentos.

“O estudo energético já foi feito, agora é a questão dos procedimentos contratuais, dos concursos, aquisição e instalação. De qualquer maneira mantemos sempre como alternativa o gás, porque não sabemos se daqui a meio ano é o gás que está mais baixo”, afirma Delfim Bismarck.

Nos dois equipamentos que voltaram a funcionar, abriram de imediato as inscrições para todas as atividades.

A piscina da freguesia da Branca vai manter-se encerrada, até que as obras estejam concluídas e seja instalado um novo sistema de aquecimento.