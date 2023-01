Há crianças em risco de ficar sem lugar numa creche

Há crianças em risco de ficarem sem lugar numa creche. As creches privadas passaram a ser gratuitas desde que não haja lugar em instituições do setor social. O problema é que a lista das Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) onde constam as vagas esgotadas está desatualizada e os privados não podem abrir vagas adicionais.

Já estão mais de 7.200 crianças registadas para beneficiarem de creches gratuitas no setor privado. Mas só podem ser matriculadas quando as creches de caráter social não tiverem vagas disponíveis.

Este não é o único problema: a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular alerta para a fraca adesão dos privados. Muitas vezes, garante, por falta de informação.

Susana Batista refere ainda que o Governo aprovou uma medida que obriga as famílias a aceitar uma vaga em qualquer IPSS do concelho, o que nem sempre esta é a melhor solução.

A portaria publicada em Diário da República entrou em vigor no dia 1 de janeiro deste ano. Fica estabelecido que todas as crianças nascidas depois de 1 de setembro de 2021 têm direito a uma creche gratuita, independentemente do rendimento familiar.