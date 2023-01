Lista de creches da redes social está desatualizada e compromete acesso gratuito

As creches privadas podem a partir de agora aceitar crianças do setor social desde que deixem de existir vagas nas instituições particulares de solidariedade social. Mas as listas estão desatualizadas e estão a comprometer a oferta gratuita.



A portaria publicada em Diário da República entrou em vigor no dia 1 de janeiro deste ano. Fica estabelecido que todas as crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021 têm direito a frequentar a creche.

No caso das crianças abrangidas pela gratuitidade da rede social e solidária, podem ser matriculadas em creches privadas quando as de caráter social não tiveram vagas disponíveis.

Já são mais de 7200 crianças que estão registadas para beneficiar de creches gratuitas no setor privado. Mas só quando não há vagas nas creches da rede social e solidária. E o problema é que em muitos concelhos as listas estão desatualizadas.

A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular alerta ainda para a falta de adesão das creches privadas, muitas vezes por falta de informação.

Susana Batista sublinha que o governo aprovou uma medida que obriga as famílias a aceitar uma vaga em qualquer IPSS do concelho, o que nem sempre é a melhor solução.

A atualização das listas com vagas disponíveis para as creches deverá estar pronta até ao final da semana para desbloquear o alargamento da medida da gratuidade às creches privadas.