Depois da mensagem de Ano Novo do Presidente da República, os partidos consideram que Marcelo deveria ter ido mais longe na responsabilização do Governo pela instabilidade do país. No entanto, o PS reafirma que tem condições para governar.

"O Partido Socialista revê-se na mensagem do senhor Presidente da República, existe uma convergência plena, como tive oportunidade de mencionar e o PS esteve, está e estará sempre do lado da estabilidade política no nosso país", diz João Torres do PS.

O Chega considera que o chefe de Estado não deu "um toque firme ao Governo, nem um alerta vermelho sobre o que se está a passar".

Para o PSD, o Presidente chamou a atenção para que o primeiro-ministro ponha ordem no Governo, entende Miguel Albuquerque.

No Bloco de Esquerda, a estabilidade prometida pela maioria absoluta socialista resultou num "período sem precedentes do ponto de vista da turbulência".

Para o Iniciativa Liberal e o PCP, a mensagem do Presidente da República deixou de lado pontos essenciais, como os serviços públicos e as políticas sociais.