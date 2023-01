Os "sinais de novidade" que Marcelo já identificou na administração de Lula

O chefe de Estado português foi o primeiro chefe de Estado a cumprimentar o novo Presidente do Brasil. O novo chefe de Estado brasileiro deu destaque especial a Portugal durante a cerimónia de tomada de posse no domingo. Marcelo viu um grande contraste com a administração de Bolsonaro.

"São sinais de novidade na administração de Lula. Reatou a tradição de Presidente eleito. O primeiro país que visita é Portugal.", entende o Presidente da República.

Empossado, Lula da Silva foi cumprimentado por Marcelo Rebelo de Sousa.

“Penso que há compreensão da importância de Portugal em vários dos domínios de que falou. Por exemplo, na União Europeia, é uma prioridade, obviamente, tentar avançar com o dossier União Europeia-Mercosul”, considera Marcelo Rebelo de Sousa.

Presidente da República recorda ainda que Portugal é também importante pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, por haver um secretário-geral das Nações Unidas português e um outro português diretor-geral da organização das migrações.

Depois de ter estado em Lisboa, em novembro, Lula da Silva tem um nova viagem marcada para Portugal a 22 de abril para a cimeira luso-brasileira.