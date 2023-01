Dois homens detidos por tentativa de homicídio e roubo agravado na Ericeira

A Polícia Judiciária deteve dois homens, um português e o outro estrangeiro, por suspeita de homicídio qualificado na forma tentada e roubo agravado, de que foi vítima um outro homem na Ericeira, em Mafra, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) explica que os crimes ocorreram na madrugada de 23 de dezembro, naquela localidade do distrito de Lisboa, "na sequência de uma altercação mantida na via pública" entre a vítima, um homem de 34 anos, algumas testemunhas que estavam em sua companhia e os homens agora detidos, ambos com 32 anos.

Os suspeitos "agrediram com extrema gravidade o ofendido, com uso de instrumentos contundentes, designadamente, garrafas de vidro que acabaram por produzir graves lesões de natureza corto-contundente na cabeça e pescoço, deixando-a seriamente ferida", acrescenta a PJ.

Os detidos vieram a ser identificados e localizados, após diligências de recolha de provas acerca do seu envolvimento na prática dos crimes, tendo sido detidos fora de flagrante delito.

Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Lisboa Oeste, em Sintra, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.