No balanço final da sinistralidade no período das festividades - Natal e Ano Novo - as autoridades revelam, esta terça-feira, que aumentou o número de acidentes e de mortos nas estradas portuguesas.

De acordo com um comunicado avançado pelas entidades responsáveis pela segurança - PSP e GNR - foram fiscalizadas cerca de 5,6 milhões de viaturas entre 19 de dezembro e 2 de janeiro.

No Natal e Ano Novo registaram-se 5.745 acidentes, mais 797 que no período homólogo. Destes acidentes resultaram 81 feridos graves (menos dois do que no ano anterior) e mais de 1.300 feridos ligeiros (menos 62 do que em 2021).

“O aumento da sinistralidade no Natal e Ano Novo corresponde a um crescimento face ao período homólogo de 2021. No número de vítimas mortais de 22,3%, no número de acidentes de 16,1% e numa diminuição de 3,9% no número de vítimas mortais”, lê-se no comunicado da GNR e PSP.

Objetivo cumprido em nove distritos

Das 22 vítimas mortais (mais seis que em 2021), 19 eram do género masculino e tinham idades entre 20 e 86 anos. Grande parte, resultou de acidentes nos distritos do "Porto (5), Lisboa (4), Faro (3), Aveiro (2), Setúbal (2), Beja (1), Coimbra (1), Leiria (1) e Santarém (1), e bem como nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com uma vítima mortal em cada".

"Nos restantes nove distritos do país - Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu o objetivo de zero mortos nas estradas portuguesas foi atingido", destaca o documento.

Cerca de 68% das vítimas mortais ocorreram em arruamentos (41%), cerca de 32% em autoestradas e 27% em estradas nacionais.