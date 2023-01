Manhã de limpezas e avaliação dos estragos provocados pela subida do rio Tâmega em Chaves

Em Chaves, começaram esta manhã as limpezas e avaliação dos estragos provocados pela subida do rio Tâmega.

A água que antes estava acima do desejado, agora é uma ajuda preciosa nos trabalhos de limpeza. Pouco a pouco, os caminhos pedonais na marginal do rio Tâmega regressam ao normal.

Depois da chuva ter dado tréguas, o caudal do rio voltou ao considerado normal para os meses de inverno.

Normalidade que será mais difícil de voltar a ver num restaurante junto à ponte romana. O esforço de amigos e família ajudou nos trabalhos de limpeza e no conforto perante milhares de euros de prejuízos. Também na periferia da cidade os terrenos agrícolas estão por esta altura alagados.

Apesar da aparente acalmia do rio, as autoridades mantêm o apelo à prudência na aproximação às margens do Tâmega