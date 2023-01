O que têm proprietários e inquilinos a dizer sobre a nova ministra

A criação do Ministério da Habitação foi bem recebida por proprietários e inquilinos, mas têm reservas sobre Marina Gonçalves, que tutelou a pasta como secretária de Estado nos últimos dois anos e meio.

Enquanto secretária de Estado, Marina Gonçalves demonstrou no Parlamento a ambição de aumentar o parque público de habitação de 2% para 5% e garantir casas condignas para todas as famílias até 2024.

Agora que passou a ministra, os proprietários e inquilinos esperam medidas efetivas e urgentes para solucionar o difícil acesso à habitação no mercado de arrendamento.

"Mais do que criar o Ministério, que é positivo, é preciso que haja efetiva execução de políticas e que passe a haver políticas tendentes a resolver todos os problemas da habitação", entende Alexandre Fernandes, da Associação Nacional de Proprietários.

Já a Associação de Inquilinos e Condóminos do Norte recebeu bem a novidade, visto que "o Ministério existente era um Ministério com assuntos muito pesados, muito complicados, estruturais para um país".

A secretaria de Estado da Habitação tem sido alvo de críticas na execução de programas.

GARANTIR CASAS CONDIGNAS PARA TODAS AS FAMÍLIAS CARENCIADAS

Nas contas feitas pelo jornal Público, o objetivo traçado para dar condições dignas a 26 mil famílias mais carenciadas ficou muito aquém do previsto.

Estão identificadas 53 mil e só foram celebrados 263 contratos num programa que se estende até 2026.

No arrendamento acessível, para famílias com rendimentos intermédios apenas foram assinados 950 contratos, o que não chega a 04% do total de contratos.

A Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário tem executado 1,2% do investimento de 138 milhões de euros financiado pelo PRR e previsto até 2026 para 2.000 alojamentos de emergência.

Nos últimos anos em que Marina Gonçalves ocupou a pasta "não se viram políticas efetivas" e a Associação Nacional de Proprietários admite que as "expectativas são reduzidas".

O presidente da Ordem dos Arquitetos espera uma melhoria na aplicação dos fundos do PRR. Gonçalo Byrne considera que esta proposta "é claramente um sinal forte do Governo. Diz que esta questão da habitação é muito importante, porque há um PRR para gerir".