Oposição acusa Governo de incapacidade para se renovar

Os partidos acusam o Governo de incapacidade para se renovar e criticam sobretudo a escolha de João Galamba. Da esquerda à direita, os partidos lamentam que António Costa não tenha optado por uma remodelação mais profunda.

De perfil corrosivo e já com polémicas no currículo, como a atribuição da exploração de lítio a uma empresa criada três dias antes da assinatura do contrato e sem o estudo de impacto ambiental, João Galamba, o novo ministro das Infraestruturas, está longe de ser um nome consensual.

A escolha de António Costa vem do PS e já fazia parte do Governo. Tal como Marina Gonçalves, a nova Ministra da Habitação.

"A incapacidade do primeiro-ministro de ir a sociedade recrutar novos membros e estamos na presença de uma remodelação inédita: dois novos membros já são do Governo. Em bom rigor é uma promoção de 2 membros", critica Montenegro.

O primeiro-ministro defendeu que é normal escolher socialistas ou próximos do PS para o Governo e diz que os dois novos membros vão garantir a estabilidade das políticas.