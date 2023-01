Costa ficou "sozinho no meio de polémicas" e tem "um novo problema: o PS"

O comentador da SIC Paulo Baldaia considera que os próximos tempos não vão ser fáceis para o primeiro-ministro com problemas no Governo e no Partido Socialista.

Paulo Baldaia reconhece que António Costa sempre procurou resolver or problemas. No entanto, lembra que perdeu parte do apoio de Pedro Nuno Santos e Mariana Vieira da Silva:

"Deixou de ter coordenação política que teve com Pedro Nuno Santos na relação com a esquerda parlamentar durante a geringonça e de Mariana Vieira da Silva, que tinha a coordenação política do Governo. Quando Pedro Nuno Santos tem um Ministério para gerir e Mariana Vieira da Silva tem imensos dossiers para trabalhar, Costa ficou sozinho a resolver problemas do Governo e não quis ter um secretário de Estado Adjunto como tinha anteriormente".

Paulo Baldaia salienta que António Costa ficou "sozinho no meio das polémicas" e ganhou um "problema novo, que se chama Partido Socialista".

Tomada de posse dos dois ministros e seis secretários de Estado

Seis dias depois da demissão de Pedro Nuno Santos e dos seus secretários de Estado, esta quarta-feira, o Palácio de Belém abriu portas aos oito novos governantes. Depois de ter dado luz verde aos nomes propostos pelo primeiro-ministro, o Presidente Marcelo deu posse aos novos membros do XXIII Governo Constitucional.

A cerimónia foi muito breve, começou pelas 18:06 e terminou pouco depois das 18:11. O Presidente da República chegou acompanhado do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do primeiro-ministro, António Costa.

Presentes estiveram o ex-ministro Pedro Nuno Santos, o ex-secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho, e membros do atual Executivo como os ministros do Ambiente, Duarte Cordeiro, Finanças, Fernando Medina, e Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Marcelo Rebelo de Sousa despediu-se de Pedro Nuno Santos com um aperto de mão prolongado, enquanto António Costa deu ao seu ex-ministro das Infraestruturas um abraço caloroso.