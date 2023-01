Greve nos portos provoca muitos constrangimentos

A greve nos portos está a paralisar a atividade e a ameaçar o abastecimento de bens essenciais. Os trabalhadores portuários exigem ganhar mais e garantem que não vão desistir da luta. A greve começou a 22 de dezembro e prolonga-se até 30 de janeiro nos portos do continente, Madeira e Açores.

Os trabalhadores dos portos reclamam revisões salariais e as negociações com o Governo não estão a dar resultados. O sindicato do setor diz que o impacto tem sido grande em vários portos a nível nacional.

A greve está convocada para todas as sextas-feiras até ao final de janeiro.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias diz que está sempre disponível ao diálogo e que tanto pode equacionar suspender a paralisação se forem retomadas as negociações.