O debate de urgência foi requerido pelo PSD. O tema prende-se com a “situação política e a crise no Governo”. Uma vez que o primeiro-ministro, António Costa, não pode marcar presença, será a ministra dos Assuntos Parlamentares a representar o Governo.

O PSD, pela voz do líder da bancada parlamentar Joaquim Miranda Sarmento, gostaria que fosse Fernando Medina "seria um bom substituto" por ter “muitos esclarecimentos a dar”, mas tal não se confirmou.

O debate tem uma duração prevista de 43 minutos, cabendo ao PSD fazer a abertura, e dispondo o Governo de seis minutos no total para intervir.

O debate de urgência requerido pelo PSD foi anunciado na semana passada, horas depois de ter sido conhecida a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima saída de um membro do executivo socialista de maioria absoluta.