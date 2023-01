"Tem de haver decisão sobre o aeroporto em 2023" apesar da "instabilidade", diz Moedas

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, considera que a continuidade dos trabalhos na habitação não vai ser afetada pela nomeação da nova ministra.

“Nós trabalhávamos já muito em direto com a secretária de Estado da Habitação, que será agora a ministra da Habitação”, afirma Moedas.

Na área da habitação, a câmara de Lisboa pretende “continuar na normalidade do trabalho”, até porque tem “mais de 360 milhões no PRR” em projetos para a cidade, que têm sido trabalhados diretamente com esta secretaria de Estado.

Ao nível das infraestruturas, Carlos Moedas espera que a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa ocorra ainda este ano, apesar da “instabilidade” dos últimos tempos.