Encontrado em praia da Costa da Caparica corpo de homem que estava desaparecido

O corpo de um homem que havia desaparecido na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, em Almada, após ter sido apanhado por um agueiro, já foi encontrado.

"Eram três homens de nacionalidade britânica - ingleses - que foram avistados a serem apanhados por um agueiro, mas dois deles saíram pelos próprios meios e foram assistidos no local pelo INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", indicou a mesma fonte.

Nas buscas, segundo a AMN, estiveram envolvidos o "pessoal a Polícia Marítima e da Capitania de Lisboa, bem como uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Lisboa e um e helicóptero da Força Aérea.

No local, estiveram ainda os Bombeiros Voluntário de Cacilhas com duas viaturas. Também se encontraram seis viaturas todo-o-terreno, duas do projeto Praia Protegida e uma da Associação de Nadadores e uma da Polícia Marítima.

A AMN lembrou ainda que foi acionado o navio da Marinha Portuguesa NRP para o local.

O incidente ocorreu por volta das 18:20, acrescentou a AMN.