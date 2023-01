PS perde vereador em Lisboa e Moedas fica mais perto da maioria

João Paulo Saraiva renunciou ao cargo na Câmara Municipal de Lisboa, avança o jornal Observador. O vereador do PS tinha assumido em julho a administração executiva do Metropolitano de Lisboa.

Com a saída, a bancada do PS passa a ter apenas quatro vereadores e Carlos Moedas pode tentar uma maioria. O autarca de Lisboa, que conseguiu sete lugares de vereação com a coligação “Novos Tempos”, pode conseguir agora somar dois vereadores independentes e ficar com maioria.

De acordo com o Observador, João Paulo Saraiva deverá entregar oficialmente a Carlos Moedas a carta de renúncia ao mandato nos próximos dias.