Os professores e agora também os funcionários não docentes continuam em greve, apesar do recuo do ministro da Educação. No Algarve, várias escolas estão sem aulas há dois dias consecutivos e quem protesta promete continuar.

A adesão do pessoal não docente à greve é a novidade nesta luta que começou a 9 de dezembro e até mobiliza as associações de pais.

Armação de Pêra é um espelho dos protestos que deixaram sem aulas outros três agrupamentos em Portimão.