António Costa garante aumento de 30% no número de camas para idosos

O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que Portugal terá um aumento em 30 por cento da oferta em residências para idosos no final da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Programa de Alargamento da Rede de Equipamento Sociais.

António Costa falava hoje na inauguração da residência Nossa Senhora da Piedade, na Cova da Piedade, no concelho de Almada, que terá uma oferta de 80 camas para idosos num investimento total de oito milhões de euros, dos quais 2,7 são provenientes do PRR.

"Nunca teríamos a capacidade de, em tão pouco tempo, aumentar em 30 por cento a oferta de camas para idosos se não tivéssemos o PRR", disse António Costa na cerimónia.

O primeiro-ministro revelou também que o concurso de criação de mais vagas em creches e residências de autonomização e inclusão foi lançado.