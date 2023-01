Novo secretário de Estado Hugo Pires vendeu empresa de arquitetura a lobby do lixo

Um dia depois de conhecida a polémica com a secretária de Estado da Agricultura, há mais um eventual conflito de interesses a envolver outro membro do Governo, desta vez o novo secretário de Estado do Ambiente.

O jornal Nascer do SOL avança, esta sexta-feira, que quando Hugo Pires era deputado vendeu a própria empresa de arquitetura e reabilitação urbana a uma empresa agrícola detida por duas irmãs que são também sócias do grupo Semural. Esta empresa dedica-se ao tratamento de lixo e resíduos e importa lixo radioativo considerado perigoso.

O grupo Semural já esteve envolvido em polémicas com aterros sanitários, como o de Valongo que ao longo de anos foi contestado pela população por causa do mau cheiro.

Hugo Pires terá ainda assinado um parecer sobre resíduos urbanos no mesmo mês em que vendeu a empresa.

O atual secretário de Estado do Ambiente foi coordenador dos deputados do Partido Socialista na comissão parlamentar da habitação e mais tarde do ambiente e energia.

Em resposta ao SOL, Hugo Pires diz não ter nada a declarar e sublinha que não há qualquer conflito de interesses para o ministro do Ambiente. Também o gabinete de Duarte Cordeiro saiu em defesa do secretário de Estado ao dizer que atualmente não tem qualquer participação em empresas.