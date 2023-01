Piscinas de Vila do Conde evacuadas devido a incidente com cloro

O edifício das piscinas municipais de Vila do Conde, distrito do Porto, teve esta sexta-feira de ser evacuado devido a "um pequeno incidente" com o manuseamento de cloro, que causou dificuldades respiratórias em alguns utentes, confirmou o presidente da Câmara.

Vítor Costa garantiu que "nada de grave aconteceu" e que os funcionários do equipamento "rapidamente seguiram o protocolo para este tipo de situações", e que "apenas por uma questão de precaução" as instalações foram encerradas, devendo reabrir "ainda hoje ou no máximo este sábado".

"Houve um pequeno incidente no manuseamento de alguns produtos, nomeadamente cloro, por parte de um funcionário, que provocou um cheiro intenso, que num ambiente fechado e húmido rapidamente se propagou. Algumas pessoas sentiram aflição a respirar, mas de imediato os funcionários agiram seguindo o protocolo", descreveu o autarca à agência Lusa.

O presidente da Câmara garantiu que "em 20 minutos a situação foi resolvida", com os utentes a serem encaminhados para as saídas de emergência e o espaço a ser ventilado para o cheiro dissipar.

"É natural que houvesse algum susto, mas nada de grave aconteceu. Em pouco tempo o cheiro [a cloro] desapareceu e as pessoas acalmaram-se. Foi a primeira vez que algo do género aconteceu nas piscinas municipais, mas provou-se que o dispositivo de segurança funcionou e respondeu à situação", acrescentou o autrarca.

Vítor Costa disse, ainda, que "entre hoje e amanhã [sábado] as piscinas serão reabertas e poderão retomar o seu funcionamento normal", lembrando que "apenas por precaução o espaço continua encerrado e a ser ventilado para que não haja qualquer problema para o regresso dos utentes".