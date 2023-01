Há um novo caso de alegado encobrimento no roubo de armas militares. O vice-presidente do Exército foi agora constituído arguido por ser suspeito de esconder o desaparecimento de material de guerra, durante uma missão da ONU na República Centro-Africana.

Rui Guerra Pereira, atual tenente-general foi escolhido pelo então ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e em 2018 nomeado pelo Presidente da República como vice-chefe do Estado Maior do Exército.

No ano seguinte, Guerra Pereira terá tido conhecimento do roubo de armas na República Centro-Africana, pelo comandante da unidade portuguesa presente no país africano numa missão das Nações Unidas.

O tenente-general terá recebido a informação e de seguida impedido que o caso fosse comunicado.

A notícia revelada hoje pelo semanário SOL refere que o vice-chefe do Estado Maior do Exército terá dado ordens para que fosse elaborado um relatório que, em vez do roubo, atestasse apenas que o material de guerra tinha desaparecido durante uma troca de tiros com grupos rebeldes muçulmanos daquele país.

Dessa forma impediu que o caso fosse comunicado às Nações Unidas e que, consequentemente, fosse aberta uma investigação de forma a apurar responsabilidades.

Nessa altura o Exército português ainda abriu um processo interno de averiguações que, posteriormente, acabou arquivado.

Quase dois anos depois uma denuncia anónima sobre o roubo e o alegado encobrimento chegava à Policia Judiciária militar que, de imediato, instaurou uma investigação e concluiu que o caso deveria ser julgado.

O Ministério Público tem agora de decidir se deduz a acusação ou arquiva o processo.

Rui Guerra é suspeito de encobrimento no caso de Tancos

Rui Guerra Pereira já foi constituído arguido por suspeitas de encobrimento do roubo no destacamento português em 2017.

A SIC pediu esclarecimentos ao Exército, mas até agora não obteve nenhuma resposta.