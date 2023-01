André Ventura quer Parlamento a escrutinar todas as nomeações do Governo

O Chega quer que os nomes propostos para o Governo sejam escrutinados pelo Parlamento. A proposta foi anunciada por André Ventura, num jantar comício em Braga, esta sexta-feira.

“Esta gritante incapacidade de perceber quem escolhemos para o Governo, esta gritante incapacidade de escolher nomes que possam servir os portugueses. Pessoas de bem, pessoas normais, mas com vontade de servir. Esses nunca são chamados. Quem é chamado é quem já vem do meio da trafulhice toda. Porque assim é uma espécie de misturar trafulhice com trafulhice e ninguém se importa com nada”, afirma Ventura.