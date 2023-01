No Algarve, desde 2018 que centenas de utentes são encaminhados para Espanha para fazer ressonâncias magnéticas. A lista de espera no Centro Hospitalar Universitário do Algarve ultrapassa as 3700 pessoas.

Há 3742 pessoas em lista de espera, no Algarve, para fazer ressonâncias magnéticas. Os acordos com os privados têm dado uma ajuda.

Há também hospitais do SNS, fora do distrito de Faro, a receber utentes do sul, como é o caso dos hospitais de Almada, Lisboa e Coimbra.