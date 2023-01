Está dado o pontapé de saída para a construção de programa eleitoral alternativo ao do Governo

O PSD reuniu este sábado o Conselho Estratégico Nacional para dar o pontapé de saída para a construção de um programa eleitoral alternativo ao do Governo socialista.

Questionado sobre as vozes críticas que defendem que o PSD não lidera a oposição, Luís Montenegro diz que está mais preocupado em liderar o Governo.

A abstenção na votação da moção de censura somada à ausência de Luís Montenegro fora do país na semana em que começou a saga de demissões no Governo valeram algumas críticas ao líder do PSD, que não mostra dúvidas sobre quem lidera a oposição.

Este sábado, o PSD reuniu pela primeira vez na liderança de Montenegro o conselho estratégico nacional criado por Rui Rio, agora com equipa renovada.