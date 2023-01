Este domingo de manhã caiu um dos paredões da ponte que liga a freguesia de Alvarenga a canelas, no concelho de Arouca.

A queda foi provocada pela força da água.

A chuva intensa fez ainda galgar as margens do rio, que inundou o parque de estacionamento da Praia Fluvial do Areinho.

A ponte esteve cortada durante a manhã, mas o trânsito foi reaberto a meio da tarde.