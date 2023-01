Ponte que liga duas aldeias há quase 100 anos pode vir a desaparecer

Em breve a passagem a passagem entre Veral e Monteiros vai ser retirada devido à barragem do Alto Tâmega, que vai começar a encher até ao final do ano.

São muitas as histórias que ligam as duas aldeias de Boticas e de Vila Pouca de Aguiar. A ponte aproximou-os e promoveu até casamentos. Os autarcas e a população exigem agora alternativas.

Dos dois lados vivem cerca de 150 pessoas. Muitas juntam-se este domingo para mais um encontro anual, que esperam continuar a promover com a construção de uma nova ligação entre as duas margens do rio Tâmega. Se não for assegurada, o caso pode acabar nos tribunais.