Corpo encontrado junta a ETAR de Gondomar é o da mulher desaparecida na quarta-feira

O corpo esta segunda-feira encontrado junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais de São Pedro da Cova, em Gondomar, é o da mulher de 79 anos que desapareceu na quarta-feira, revelaram à Lusa fontes da GNR e dos bombeiros.

O alerta foi dado pelas 11:11 e, segundo fonte dos Bombeiros de São Pedro da Cova, que com a GNR de Fânzeres assumiu as buscas pela mulher residente naquela união de freguesias, o corpo "terá sido encontrado por populares".

"Foi-nos dito que o corpo estava no rio, junto à ETAR, preso nuns ramos", acrescentou a fonte, explicando que no resgaste esteve a equipa de águas bravas da corporação, num processo acompanhado pela "GNR e Polícia Municipal de Gondomar".

Ainda segundo a fonte, as buscas haviam sido interrompidas no fim de semana.

O corpo da mulher foi posteriormente conduzido para o Instituto de Medicina Legal do Porto, disse.

Familiares da mulher alertaram as autoridades, na quarta-feira, que a mulher se encontrava desaparecida desde manhã, tendo sido vista pela última vez no Alto do Ramalho.

As buscas começaram por ser feitas por militares da GNR, com o auxilio do brigadas cinotécnicas. Mais tarde, os bombeiros locais juntaram-se para auxiliar nas buscas.