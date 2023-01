PCP abre porta a entendimento com o PS para formar Governo

Novo secretário-geral do PCP abre a porta a um entendimento com o PS. Numa entrevista ao Diário de Notícias, Paulo Raimundo explica que essa opção teria como objetivo travar a habitual "alternância" no país.

Paulo Raimundo não esconde que o PCP tem pretensões de formar um Governo. Ou seja, quer integrar um executivo mesmo que, para já, prefira não falar em eleições antecipadas. Em entrevista ao Diário de Notícia, o secretário-geral do PCP diz que o que está em causa em Portugal é um problema de alternativa e não de alternância.

O PS está incluído na equação de Paulo Raimundo para o futuro. A Pedro Nuno Santos, o socialista que não esconde a ambição de liderança e que agora está fora do Governo, o secretário-geral do PCP já pisca o olho.

Sobre a CGTP confessa que precisa de mais ação, intervenção, na atividade sindical.