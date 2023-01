Paulo Raimundo elogia franqueza e frontalidade de Pedro Nuno Santos na geringonça

O secretário-geral do Partido Comunista admite integrar um governo do Partido Socialista, com algumas garantias. Em entrevista ao Diário de Notícias, elogia a franqueza e frontalidade de Pedro Nuno Santos nos quatro anos de negociações da geringonça.

"Temos a experiência experimentada das opções política do PS - do qual Pedro Nuno faz parte - e temos a experiência experimentada da nova fase da vida política nacional. O que se coloca neste momento é como é que se encontra uma alternativa a esses caminhos. Se socialista A, B, C ou D estiver disponível para esse caminho naturalmente contamos com ele", afirma Paulo Raimundo.

O socialista Pedro Nuno Santos entra diretamente para o topo da lista. A experiência de quatro anos a servir de ponte entre governo e partidos à esquerda valem-lhe elogios do líder comunista em entrevista ao Diário de Notícias

à "franqueza" e "frontalidade" durante as negociações da geringonça.

Os canais de diálogo quebraram-se em 2021 quando a esquerda se juntou à direita para chumbar o Orçamento que fez cair o segundo governo de António Costa, mas já na altura Pedro Nuno Santos deixava um aviso para futuro.

Pedro Nuno Santos, principal rosto da ala esquerda do Partido Socialista, esteve em todas as reuniões que deram origem à gerigonça e aprendeu com António Costa a construir bases de entendimento com o PCP.

Paulo Raimundo não estava lá, mas já em 2015 Jerónimo de Sousa admitia a hipótese de o PCP vir a assumir responsabilidades governativas.