Primeiro-ministro vai ao Parlamento explicar o mecanismo de escrutínio

Continua em segredo o mecanismo de escrutínio de novos governantes proposto pelo primeiro-ministro ao Presidente da República. A SIC apurou que António Costa pretende explicar o modelo já esta quarta-feira, quando voltar ao Parlamento para o próximo debate mensal com os deputados.

O primeiro-ministro disse esta terça-feira que o Presidente da República "já teve a amabilidade" de responder à carta que lhe endereçou propondo um mecanismo para garantir transparência na nomeação de membros para o Governo.

António Costa admite que ainda está a trabalhar a solução, sem entrar em pormenores sobre o mecanismo de escrutínio.

Fontes do Gabinete do primeiro-ministro garantiram que o mecanismo será esclarecido por António Costa esta quarta-feira durante a audição mensal no Parlamento, onde anunciou a intenção na quinta-feira.