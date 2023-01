País

Túnel do rio da Vila vai desviar as águas da futura estação de metro de São Bento

JOSÉ COELHO/ LUSA

O novo desvio do rio da Vila, a cargo da Metro do Porto no âmbito da construção da Linha Rosa, terá um túnel com o comprimento de 536 metros, dos quais 170 já estão escavados. A obra deverá estar pronta em setembro.