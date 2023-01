Alemão de 92 anos vítima de AVC resgatado ao largo de Porto Santo

Um homem de 92 anos foi resgatado com sucesso do navio de cruzeiro "Mein Schiff 3" depois de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A operação teve início após uma chamada de alerta feita do navio às 22h48 de terça-feira.

Os responsáveis do navio com pavilhão de Malta reportaram que um passageiro de nacionalidade alemã tinha sofrido um AVC e que se encontrava estável. A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa determinou a necessidade de resgate do passageiro após a avaliação da situação.

O Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo de Lisboa e a Força Aérea Portuguesa colaboraram na operação e foi enviado um helicóptero EH-101, que viria a realizar o resgate médico do cidadão alemão.

A operação foi dada por terminada pelas 3:15 de quarta-feira, quando o helicóptero da Força Aérea aterrou no Funchal e o paciente foi encaminhado para o hospital.

Nos primeiros 11 dias deste ano, os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo da Marinha já coordenaram 20 ações de busca e salvamento, das quais resultaram 30 salvamentos.