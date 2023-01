Falha de rede na Vodafone afeta INEM, mas não compromete chamadas para o 112

A Vodafone está a registar falhas de rede que estão a limitar chamadas nos meios de emergência, como é o caso do INEM. À RTP, a assessoria do INEM confirmou a existência de uma avaria que afetou as comunicações, mas adiantou que as chamadas para o 112 não foram afetadas.

A avaria afetou também as comunicações de dois órgãos de comunicação social - TSF e RTP - e da Caixa Geral de Depósitos.

Segundo a DownDetector, uma plataforma online que monitoriza a instabilidade de serviços com base em queixas dos clientes, os problemas começaram ao final da manhã. As queixas concentram-se nos distritos de Lisboa, Leiria e Porto.

A operadora confirma as dificuldades, mas garante que as equipas técnicas estão a trabalhar para resolver o problema.