Namorado de Patrícia Gaspar nomeado coordenador da Proteção Civil no Barreiro

O namorado da secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, foi nomeado coordenador da Proteção Civil do Barreiro, autarquia liderada por um socialista de quem a governante foi mandatária nas últimas eleições. A notícia é avançada pela revista Sábado.

Num edital publicado pela autarquia barreirense a 22 de dezembro de 2022, pode ler-se que ficou determinado “designar o licenciado Rui David Batista Laranjeira para desempenhar o cargo de Coordenador Municipal de Proteção Civil do Município do Barreiro, em comissão de serviço pelo período de 3 anos”.

A Sábado revela ainda que o namorado da secretária de Estado tem direito a uma remuneração “equiparada ao de dirigente intermédio de 1º grau” quando, cinco meses antes, o mesmo cargo tinha uma remuneração inferior correspondente a dirigente intermédio de 3º grau.

Segundo a revista, Rui David Laranjeira exerceu funções como diretor de segurança da Casa Ermelinda Freitas antes de ser nomeado para a Proteção Civil da Câmara do Barreiro. No entanto, e de acordo com a nota curricular divulgada pela autarquia, o namorado da secretária de Estado, entre 2009 e 2021, exerceu funções como comandante de permanência de operações na sala de operações do comando nacional da Proteção Civil.

O Ministério da Administração Interna, que tutela a Proteção Civil, negou qualquer envolvimento da secretária de Estado na escolha e remeteu esclarecimentos para a Câmara do Barreiro.

Antes de ser secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar foi secretária de Estado da Proteção Civil e segunda comandante da Autoridade Nacional e Emergência e Proteção Civil.