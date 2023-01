"Não podemos culpar a Patrícia Gaspar por ser do Barreiro"

A contratação do namorado da secretária de Estado da Administração Interna para coordenador da Proteção Civil do Barreiro gerou polémica. No entanto, a autarquia socialista garante que Luís Laranjeira tem as competências necessárias para assumir o cargo.

Em entrevista à SIC Notícias, o vice-presidente da Câmara do Barreiro, Rui dos Santos Braga, garantiu que o autarca do concelho "procurou a melhor pessoa para servir os barreirenses" e negou que o novo coordenador vá receber mais do que o antigo.

Rui dos Santos Braga não esclareceu quantos foram os currículos vistos pelo presidente da Câmara para o cargo de coordenação, mas defendeu que Luís Laranjeira "tem provas dadas na área, com várias menções honrosas ao longo do serviço que prestou" na Proteção Civil.

"Portanto, a notícia é que substituímos um bom coordenador por um excelente coordenador pelo menos em termos de currículo."

A Sábado revelou que o namorado da secretária de Estado ia ter uma remuneração "equiparada ao de dirigente intermédio de 1º grau" quando, cinco meses antes, o mesmo cargo tinha uma remuneração inferior correspondente a dirigente intermédio de 3º grau.

O vice-autarca esclareceu a situação, dizendo que houve uma atualização do salário, ainda na altura do atingo coordenador, porque foi equiparado a diretor de departamento. Garantiu desta forma que Luís Laranjeira "não vai ganhar mais do que o antigo coordenador".

"Não houve um processo de negociação de dinheiro a mais para convidar este novo profissional."

Sobre a possível interferência da secretária de Estado Patrícia Gaspar na escolha, o autarca falou num "mero acaso".